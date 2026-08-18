В городском округе Мытищи продолжается строительство медицинского комплекса

В городском округе Мытищи продолжается возведение современного медицинского комплекса. Уже полностью готовы монолитные конструкции административного блока и переходных галерей к стационару. Также в полном объеме выполнены выносы водопровода.

Сейчас подрядчик развернул работы на нескольких фронтах. Специалисты ведут врезку теплосети в существующую городскую магистраль. Параллельно рабочие разрабатывают котлован под будущие четвертый и пятый корпуса. Объем выполненных земляных работ достиг шестидесяти–семидесяти процентов.

Ежедневно на объекте заняты около двухсот человек, работает пятнадцать единиц техники и семь единиц малой механизации.

Готовый комплекс площадью свыше ста десяти тысяч квадратных метров вместит восемьсот коек. В семиэтажном центре расположат родильное отделение, сосудистый центр, терапию и хирургию.

Завершить все работы планируют в 2030 году.