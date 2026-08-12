В городском округе Мытищи продолжается реконструкция Осташковского шоссе

В Минтрансе Подмосковья сообщили, что строительная готовность объекта на участке от деревни Пирогово до деревни Подрезово составляет 25%.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что сейчас 19 рабочих используют 21 единицу техники для устройства дорожной одежды на нескольких участках шоссе. На основном ходу идет уплотнение второго слоя основания из щебеночно-песчаной смеси, а на другом участке готовят основание для установки бортового камня.

Параллельно специалисты разрабатывают грунт на участке сопряжения основного хода с примыкающей дорогой и устраивают рабочий слой земляного полотна. Также идет монтаж защитного футляра для инженерных коммуникаций.

В результате реконструкции участок шоссе расширят до четырех полос движения. Положительные изменения почувствуют порядка 30 тысяч автомобилистов. Работы планируют завершить в III квартале 2027 года.

Проект также предусматривает строительство одноуровневой кольцевой развязки на пересечении Осташковского шоссе, улицы Прибрежной в деревне Подрезово и дороги «Осташковское шоссе — Ульянково». Кроме того, планируется строительство тротуаров и велопешеходных дорожек.

Расширение участка улучшит транспортную доступность деревень Подрезово, Пирогово, Ульянково, а также поселков Мебельной Фабрики и Пирогово. На этом участке часто возникают пробки, особенно летом, так как дорога находится рядом с Клязьминским водохранилищем, куда приезжает много отдыхающих. Кольцевая развязка позволит организовать бессветофорное движение и повысить пропускную способность дороги.

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