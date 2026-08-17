В городском округе Московской области началась подготовка к выборам

В городском округе Московской области полным ходом идет подготовка к выборам, которые пройдут 18, 19 и 20 сентября 2026 года. В территориальной избирательной комиссии (ТИК) прошел обучающий семинар для членов участковых избирательных комиссий.

На очном занятии участники изучили три ключевые темы: организационные аспекты проекта «ИнформУИК», навыки эффективной коммуникации с избирателями и особенности работы с мобильным приложением «Телеформ». Председатель ТИК Инесса Новак отметила, что главная задача обучения — подготовка каждого члена УИК, задействованного в поквартирных обходах.

Адресное информирование стартует 20 августа и продлится до 15 сентября. Обходчики расскажут гражданам о дате, времени и месте голосования, способах волеизъявления, а также ознакомят с зарегистрированными партиями и кандидатами. У каждого информатора будет экипировка с логотипом «ИнформУИК», персональный бейдж и удостоверение члена УИК.

Цель всероссийского проекта «ИнформУИК» — адресное информирование о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва и депутатов Московской областной Думы.