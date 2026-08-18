В Лотошине обсудили сохранение парка усадьбы Мещерских

13 августа 2026 года в городском округе Лотошино прошла встреча местных жителей с представителями Главного управления культурного наследия Московской области. На встрече обсуждались вопросы, связанные с сохранением исторического облика парка усадьбы Мещерских.

Заместитель начальника Главного управления Александр Соловьев ответил на вопросы о границах охраняемой территории и возможности проведения капитального ремонта, строительства и реконструкции частных домов вблизи усадьбы.

«Задача Главного управления — не запретить людям жить и улучшать свои жилищные условия, а найти баланс между современным строительством и сохранением исторического облика», — отметил Александр Соловьев.

По итогам встречи всем обратившимся жителям были даны подробные разъяснения и инструкции по дальнейшим действиям.

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