Еще пять лифтов заменят в Лосино-Петровском в этом году

Еще пять лифтов заменят в Лосино-Петровском в рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества. Изменения коснутся дома в рабочем поселке Свердловский, дома № 15 на улице Набережной и дома № 2 на Петровском бульваре.

Специалисты заменяют лифты, которые отработали 25 лет. Всего в Московской области насчитывают около 60 тысяч подъемников, из них 12,9 тысяч конструкций заменили с 2014 года. Порядка 270 лифтов установили в 2023 году, а в 2024 планируется обновить более 560.

Специалисты говорят, что наибольшую потребность испытывают крупные городские округа: Богородский, Балашиха, Мытищи, Электросталь, Сергиево-Посадский, Королев, Красногорск, Люберцы, Щелково, Домодедово, Пушкинский, Серпухов и Химки.

«Мы продолжаем планомерную замену лифтов в Подмосковье, обеспечивая жителям безопасные и комфортные условия. Все лифты российского и белорусского производства. Рисков в сбое поставок необходимых комплектующих нет. Приемка выполненных работ проводится с обязательным участием надзорных органов и представителей общественности», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Все новые лифты отвечают современным требованиям безопасности. Двери оснащены умными датчиками, а освещение установлено светодиодное и экономичное.

Жители Московской области могут ознакомиться с адресной программой на 2024 год на сайте Фонда капитального ремонта.

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