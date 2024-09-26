В городском округе Красногорск в 2024 году отремонтируют 65 кровель многоквартирных домов

В городском округе Красногорск в 2024 году запланирован капитальный ремонт кровель 65 многоквартирных домов. Работы проведут в рамках региональной программы.

Как отметили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья, при проведении работ будут соблюдаться все необходимые меры безопасности. Рабочие используют каски, страховочные тросы и другие средства защиты.

Каждый объект, который будут ремонтировать, проконтролируют эксперты Управления технического надзора капитального ремонта. Гарантийный срок на проведенные работы составит пять лет.

Жителям Красногорска напомнили, что адресная программа ремонта многоквартирных домов на текущий год размещена на сайте Фонда капитального ремонта Московской области. С помощью интерактивной карты можно узнать, когда будут ремонтировать определенный дом, а также задать вопросы руководителям Центра управления проектами фонда.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».