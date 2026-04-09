В городском округе Коломна завершается капремонт лечебного корпуса

В городском округе Коломна полным ходом идет капитальный ремонт пятиэтажного лечебного корпуса больницы. Строители вышли на финишную прямую: готовность объекта превысила 60%, и завершение всех работ планируют раньше установленного срока.

Ремонт начался 19 июня 2025 года. По контракту сдать объект должны в конце июля 2026 года, но подрядчик — компания «АСГ Техно Строй» — уверенно опережает график. Завершить работы планируют к маю. Каждый день на площадке трудятся более 80 рабочих.

Сейчас специалисты заканчивают отделку помещений и параллельно монтируют внутренние инженерные системы: электрику, слаботочные сети и медицинское газоснабжение. Внутри корпуса уже вырисовывается облик будущей больницы. Строители устанавливают СМЛ-панели, укладывают плитку, монтируют потолки и напольные покрытия. На пятом этаже почти готов операционный блок: все необходимые инженерные системы уже проложены, остается завершить отделку.

После ремонта здание превратится в современный медицинский центр для жителей округа. Здесь разместят хирургическое, терапевтическое и эндоскопическое отделения, приемный покой и операционный блок. Стационар рассчитан на 51 койко-место, и ежегодно помощь здесь смогут получать около 7 800 пациентов. Палаты сделают комфортными: на 2–4 человека, с отдельными санузлами. Это важный шаг к улучшению качества медицинской помощи в округе.