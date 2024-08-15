Текстильный фестиваль пройдет в парке «Дубки» в Озерах 25 августа
В городском округе Коломна в третий раз пройдет текстильный фестиваль «Ткань Озер». Его проведут в парке «Дубки» в Озерах 25 августа.
Гостей фестиваля ждут мастер-классы и квесты, краеведческая экспозиция исторических тканей и предметов. Организаторы расскажут о ткацких производствах города Озеры. Для малышей кукольный спектакль покажет музей-театр «За очагом».
Также на празднике представят 14 модных коллекций от модельеров из городского округа Коломна и местных производств, расположенных в Озерах. Дефиле будет сопровождать концертная программа с участием джазового ансамбля Ногинской филармонии.
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