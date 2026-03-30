Еще три деревни под Коломной газифицируют в этом году

В рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2035 года» в городском округе Коломна активно ведется работа по обеспечению населенных пунктов газом. Вскоре к числу газифицированных добавятся еще три населенных пункта: деревня Новая, а также села Дарищи и Дмитровцы. Их подключат к единой газораспределительной сети.

В деревне Новая газопровод уже проложен. Сейчас строительные работы начались в селе Дарищи, где протяженность нового газопровода составит 4 километра. Следующим этапом станет строительство газовой инфраструктуры в Дмитровцах.

Мособлгаз осуществляет строительство газопроводов-источников и внутрипоселковых сетей в соответствии с региональной программой газификации. В программу включены поселения, где проживает не менее 30 человек, и лимит капитальных затрат на газификацию в расчете на одного человека не превышает 450 000 рублей.

После ввода в эксплуатацию новых газораспределительных сетей жители смогут подать заявки на бесплатное подведение газовых сетей к своим участкам в рамках Социальной газификации.

