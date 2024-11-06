Еще 10 домов подключат к газопроводу в деревне Нестерово

Газификация деревень по программе президента России продолжается в муниципалитете. К подключению газа готовы 10 домовладений в Нестерове.

Строить газопроводы в деревне начали осенью 2023 года. Сейчас специалисты «Мособлгаза» выполняют строительно-монтажные работы на участках двух жителей.

Владелец одного из домов рассказал, что заявку на социальную газификацию подал после оформления документов на дом, в конце сентября. Теперь его семья с нетерпением ждет подключения газа. «Готовы даже без обоев жить, лишь бы с газом, в тепле», — поделился мужчина.

Работы выполняются по комплексному договору. Организация «Мособлгаз» строит газопровод и до границы участка, и внутри него, а также проводит подготовку дома к подключению газа.

Заявки на подключение и выполнение работ в рамках социальной газификации жители городского округа могут через личный кабинет клиента.

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