Выставка к 232-летию писателя Ивана Лажечникова пройдет в Коломне

На малой родине писателя писателя Ивана Лажечникова — в Коломне отпразднуют 232-летие со дня его рождения. В округе пройдет выставка и другие мероприятия в память об отце русского исторического романа.

В Коломне расположен единственный в России литературный музей Лажечникова. Усадьба купцов Лажечниковых входит в состав историко-культурного музея-заповедника «Коломенский кремль» и является памятником истории и культуры. Каждый год 25 сентября, в день рождения писателя, здесь проходят мероприятия для литераторов, краеведов и историков.

Напомним, в музее при усадьбе представлена экспозиция о коломенском купечестве, а также об истории семьи и жизни писателя. Там можно увидеть вещи, переданные в дар потомками Ивана Лажечникова, и другие предметы из фондов местного краеведческого музея.

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