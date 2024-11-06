Более 2 тысяч метров тротуаров обустроили в Коломне в 2024 году

Работы по ремонту и обустройству тротуаров продолжаются в муниципалитете. Общая протяженность новых пешеходных дорожек, появившихся в текущем году, составила более двух километров.

Новые тротуары построили на Красногвардейской и Пароходной улицах, а также на улице Астахова в Коломне. В Озерах сделан тротуар вдоль улицы Юрия Сергеева. Жителей города очень обрадовало появление пешеходной дорожки, по которой можно добираться до детского сада.

В селе Шкинь, которое часто посещают православные верующие, появился не только тротуар, но и организовано безопасное круговое движение. Первый заместитель главы муниципалитета Денис Лубяной рассказал, что еще около 400 метров пешеходной дорожки будет достроено в ближайшее время, чтобы соединить ее с региональной трассой, на которой расположены автобусные остановки.

Дорожные службы в 2024 году установили светофор для регулирования движения на улице Гагарина в Коломне. А на Пароходной улице появилась дополнительная полоса для левого поворота. На улице Октябрьской революции расширили автомобильную полосу для правого поворота на Окский проспект. Это поможет избежать заторов на перекрестке.

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