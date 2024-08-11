Три фельдшерских пункта отремонтируют в коломенских селах до конца года

В городском округе Коломна начинается ремонт фельдшерско-акушерского пункта в селе Коробчеево. В Зарудне и Индустрии работы на объектах подходят к концу.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Коробчеево — третий по счету объект по ремонту медицинского учреждения в Коломне.

«В 2024 году нам удалось включить в программу по текущему ремонту три фельдшерско-акушерских пункта. В двух ФАПах — Зарудня и Индустрия — ремонтные работы уже завершаются. На очереди — ФАП в селе Коробчеево», — рассказывает главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Ремонт продлится до конца года. На время работ жители могут обращаться в ФАП в селе Октябрьском в доме № 1А на улице Центральной и в поликлинику в поселке Сергиевском в доме № 14 на улице Центральной. Записаться на прием можно по единому номеру 122 или через портал «Здоровье». После завершения ремонта, все закрепленные жители будут получать медицинскую помощь в обновленных помещениях.

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