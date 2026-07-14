В городском округе Клин завершается благоустройство детской площадки

В большом дворе на улице Карла Маркса у домов № 70/1, 72, 74 и 76 подходят к концу работы по благоустройству территории для детей и молодежи.

Здесь уже выполнили ряд важных этапов: выровняли поверхность, установили бордюры и защитное ограждение, уложили асфальт. Кроме того, смонтировали новый детский городок с балансиром, качалкой на пружине и двойными качелями. Также появилась площадка для воркаута с турниками, где жители старше семи лет смогут заниматься спортом.

На площадке площадью 200 квадратных метров установили две лавочки и урны. Для безопасности и комфорта жителей будет работать яркое энергосберегающее освещение и камеры системы «Безопасный регион».

Сейчас специалисты приступили к укладке первого слоя современной спортивной резиновой крошки в черных оттенках. Затем вторым слоем уложат песочно-зеленое покрытие.

Всего до конца года в округе обновят еще пять детских площадок, одна из которых — губернаторская на улице Карла Маркса у дома № 88А. Также в деревне Елгозино впервые создадут спортивную площадку.

Все работы ведутся благодаря поддержке губернатора и госпрограмме «Формирование комфортной городской среды».