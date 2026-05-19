В Клину начали сносить аварийный дом

В городском округе Клин на улице Мира, 46 начался демонтаж аварийного пятиэтажного дома, построенного в 1962 году. Специалисты приступили к сносу здания, из которого ранее были переселены жильцы.

Около 20 рабочих ведут демонтаж дверей, окон, полов и ненесущих стен. В работах задействованы бензопилы, ломы, кувалды и другие инструменты. Для безопасности прохожих вокруг дома установлен забор, а строительный мусор вывозят на специальный полигон.

На следующей неделе планируется начать демонтаж самого здания после отключения всех инженерных сетей. Завершить работы намерены до конца июня текущего года.

Жильцов аварийного дома уже переселили в новую девятиэтажку на той же улице Мира в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья.