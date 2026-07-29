Жилой дом отремонтируют на улице Гагарина в Клину к середине августа

В городском округе Клин на улице Гагарина, дом 2/13, продолжается капитальный ремонт четырехэтажного жилого дома. Строители уже выполнили около 60% работ.

С мая команда рабочих занимается фасадом и кровлей здания. За три месяца они полностью заменили стропильную систему крыши и установили металлочерепицу со снегодержателями. На фасаде обновили штукатурку, нанесли клеевой состав со щелочной сеткой и декоративную отделку. Эти меры продлят срок службы фасада на 25 лет.

Сейчас строители выравнивают стены входных групп вокруг замененных подъездных дверей и балконов. В ближайшие дни они начнут красить здание в бежево-коричневых оттенках с белыми деталями.

Жильцы дома, построенного в 1956 году, довольны ремонтом. По их словам, работы выполняются качественно и красиво, жить в доме стало комфортнее.

Коммерческий директор ООО «Лидер строй» Олег Кузнецов сообщил, что на объекте работают две бригады на кровле и около 15 специалистов на фасаде. Завершить работы планируют к 15 августа.

Всего в этом году в округе обновляют фасады семи многоквартирных домов. Работы уже завершены в микрорайоне Майданово, доме 4, на улице Ленина, доме 20, в Северном переулке, доме 39 и на Бородинском проезде, доме 16.