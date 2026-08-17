В городском округе Кашира живут лисы-киноактеры из фильма «Мой дикий друг: Возвращение»

В российских кинотеатрах идет семейный приключенческий фильм «Мой дикий друг: Возвращение». Одну из главных ролей в нем сыграли лисы из зоостудии «Ковчег», расположенной в городском округе Кашира.

Хозяйка студии Анна Пономарева отметила, что работать с лисами сложнее, чем с собаками, так как лисы остаются дикими животными. Они больше боятся и не сразу могут выполнить то, с чем справилась бы собака. Однако именно такое поведение в кадре отражает характер хвостатых в естественной среде обитания.

Самой сложной сценой в новом фильме стала проходка лисы по висячему веревочному мосту. С первого раза зверь испугался качающейся конструкции. Потребовалось время, чтобы отвлечь его играми и прогулками. Только потом лиса отыграла нужную сцену.

Лис, сыгравших главные роли в фильме, зовут Бетта и Питер. Они оба играли главного героя, но у каждого был свой характер. Питер — активный и смелый, смог преодолеть подвесной мост. Бетта — спокойная лиса, что является редкостью в природе. Она заменяла главного героя в статичных сценах, где актеру нужно было сидеть и лежать.

Сейчас познакомиться с актерами можно во время экскурсии по зоостудии «Ковчег».