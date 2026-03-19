В городском округе Домодедово прошел финал Единой школьной лиги по волейболу

В городском округе Домодедово завершился финал Единой школьной лиги по волейболу среди юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие восемь команд, которые прошли два отборочных тура.

Среди юношей за победу боролись команды школ № 1, № 4, № 9 и образовательного комплекса «Доминант». У девушек в финал вышли команды школ № 1, № 4, № 7 и «Доминанта». Каждая встреча проходила в формате до двух побед в трех партиях. Игры были напряженными и зрелищными, демонстрируя высокий уровень подготовки участников.

Все призовые места распределились между тремя образовательными учреждениями: школами № 1 и № 4, а также образовательным комплексом «Доминант». Это во многом связано с тем, что в этих школах активно развивают волейбольные секции. По словам тренера Алексея Чернышева, подростки проявляют высокий интерес к этому виду спорта и регулярно участвуют в соревнованиях.

Победителями турнира стали команды школы № 4 среди юношей и школы № 1 среди девушек. Они завоевали кубок и путевку на областной этап. Серебряные медали выиграли юноши школы № 1 и девушки из «Доминанта». Бронзовыми призерами стали команды «Доминанта» и школы № 4.

Областной этап школьной лиги по волейболу пройдет 6 и 9 апреля в Климовске. Там соберутся сильнейшие команды со всей Московской области, и домодедовские спортсмены продолжат подготовку, чтобы достойно представить свой округ.