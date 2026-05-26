В городском округе Домодедово к осени отремонтируют 24 дороги

К осени в городском округе Домодедово обновят покрытие на 24 муниципальных и региональных дорогах. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» будут отремонтированы три региональные дороги.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин отметил: «В настоящий момент специалисты Мосавтодора проводят работы по нацпроекту на региональной сети — фрезеруют более 1,7 км старого асфальтобетонного покрытия на участке Домодедовского шоссе от деревни Заболотье до границы с округом Подольск. Ежедневно больше 20 тысяч автомобилистов используют эту дорогу для подъезда к Симферопольскому и Каширскому шоссе, а также к трассе М-4 „Дон“, для их безопасного передвижения все работы ведутся в ночное время».

Всего на региональной сети округа обновят 18 км покрытия, что позволит обеспечить комфортный путь 155 тысячам жителей и гостям округа к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения.

На всех региональных участках укладка нового покрытия будет выполнена с использованием современных асфальтобетонных смесей, которые отличаются повышенной износоустойчивостью и позволяют продлить межремонтные сроки. Также будет нанесена разметка и укреплены обочины.

В ведомстве добавили, что на муниципальной сети в планах обновить более 10 км покрытия на 21 дороге, чтобы обеспечить комфортный проезд к домам, торговым центрам, школам, детским садам, медучреждениям и другим местам притяжения.

