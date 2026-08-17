В городском округе Чехов завершается ремонт двух участков региональной трассы

В городском округе Чехов близится к завершению ремонт двух участков трассы «Чехов-Кресты», включая отрезок «Чехов-Кресты-Каргашиново». Общая протяженность обновленных дорог составляет шесть километров.

Дорога проходит рядом с деревнями Каргашиново и Ваулово, поселком Филиппины, СНТ «Сигнал», «Росинка» и другими населенными пунктами. Строители полностью заменили покрытие проезжей части, уложив качественный и долговечный асфальт.

На данный момент ведутся работы по нанесению разметки, обозначению пешеходных переходов и установке искусственных неровностей. Капремонт начался в середине июля и завершится в августе.

Эта автомагистраль включена в государственную программу Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2023–2027 годы». План ремонта формируется на основе проверки дорог, запросов жителей и их голосования на региональном портале «Добродел».

В этом году в городском округе Чехов планируется обновление 22 автотрасс местного значения общей протяженностью 20,5 километра. Также завершено строительство трех новых дорог к участкам многодетных семей в деревнях Антропово, Городище, Ермолово.