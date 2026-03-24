В городском округе Чехов проведут масштабную модернизацию инфраструктуры теплоснабжения

В городском округе Чехов планируется капитальный ремонт и строительство 33 объектов горячего водоснабжения и теплоснабжения. Работы будут проводиться при поддержке губернатора и правительства Московской области.

Программа модернизации рассчитана до 2030 года и включает в себя несколько этапов. На некоторых объектах уже завершили реконструкцию, на других — работы продолжаются. Остальные объекты включены в госпрограмму Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

В микрорайоне Ровки подрядчик уже ведет земляные работы. Там заменят более 1,5 км труб от котельной №17 до жилых домов и социальных объектов. Эта теплосеть эксплуатируется с 1985 года и ни разу не ремонтировалась капитально.

Комиссия в составе главы округа Михаила Собакина, его заместителей и представителей подрядчика оценила объем и качество работ, обсудила сроки их завершения. Глава округа заверил, что после реконструкции теплотрассы территорию благоустроят.

Параллельно с работами в Ровках начался капитальный ремонт трубопроводов на улице Комсомольская. Модернизацию на Весенней планируют завершить в середине второго квартала этого года.

В апреле и мае начнут реконструкцию остальных участков теплотрасс. Самые протяженные из них проложат от котельной №2 (7,7 км), №1 (5,4 км) и №4 (3,2 км).

Также продолжат ремонт теплосетей в деревне Манушкино, на Симферопольском шоссе и улицах Гагарина, Маркова, Чехова, Набережная и других. Всего планируется обновить 235 участков общей протяженностью 45 км.

По итогам реализации программы модернизации до 2030 года повысят качество тепло- и водоснабжения для 62 социальных объектов и 423 многоквартирных домов — это более 75 тысяч жителей округа.