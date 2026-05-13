В городском округе Чехов проведут капитальный ремонт теплотрасс

В городском округе Чехов продолжается модернизация системы теплоснабжения. Подрядная организация обновляет трубопровод отопления, который соединяет котельную № 2 с центральными тепловыми пунктами. Один из участков, подлежащий ремонту, находится на улице Чехова рядом с гимназией № 2 и имеет протяженность 882 метра.

Сейчас строители заняты разработкой траншеи, созданием основания под новые трубы и их укладкой. Для этого используется спецтехника, сварочное оборудование и бригада рабочих. Трубы, которые планируется установить, отличаются прочностью и износостойкостью, имеют диаметр 426 миллиметра и уникальную изоляцию из пенополиуретана со специальной оболочкой. Это обеспечит их долгий срок службы — до 50 лет.

Работы ведутся в межотопительный период, чтобы не оставлять жителей без тепла. Заказчик проекта — управление ЖКХ местной администрации. Завершить капитальный ремонт трубопровода и ввести его в эксплуатацию планируют в июле.

До 2030 года в городском округе Чехов планируется капитально отремонтировать и построить 33 объекта горячего водо- и теплоснабжения, включая котельные, центральные тепловые пункты и теплосети. Программа реализуется в несколько этапов при поддержке губернатора и правительства Подмосковья.