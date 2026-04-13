В городском округе Чехов прошли соревнования по гандболу «Герои Города

В городском округе Чехов с 10 по 12 апреля 2026 года на площадках Дворца спорта «Олимпийский» имени Максимова состоялись XVII всероссийские соревнования по гандболу «Герои Города». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

За девять лет существования соревнования выросли из локальных в крупнейшие в России. Если на первом турнире выступали всего 6 местных коллективов, то в этом году на паркет вышли 45 команд из 10 городов России.

Среди профессионалов победителем стала команда «Большой Серпухов», второе место заняла команда «ССК Финансовый университет», а замкнула тройку призеров команда «УОР №4».

В женском дивизионе первое место заняли спортсменки из команды «Бобры леди», серебряные награды на счету «Грозы», а на третью ступень пьедестала поднялись гандболистки из «Губернского созвездия».

Также были названы лучшие игроки турнира в различных категориях, среди которых Елизавета Клишина («Протвино» – категория «девочки»), Тимур Калинин («Витязь» – категория «мальчики») и другие.

Поскольку финал турнира совпал с Днем космонавтики, вся концепция проведения соревнования была в космической тематике. Были отмечены и самые дисциплинированные тренеры команд в номинации «лучший командир экипажа».

Следующие соревнования пройдут в декабре 2026 года.