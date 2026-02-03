В городском округе Чехов появится новый корпус гимназии на 550 мест

В городском округе Чехов продолжается строительство нового корпуса муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия № 2». Работы ведутся по адресу: улица Чехова, дом 8 А.

На данный момент на объекте идет монтаж временной дороги, разработка котлована, армирование и бетонирование вертикальных конструкций. Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании новой школы будут читальный зал с IT-зоной, спортивный и актовый залы, комфортная столовая, блок кабинетов медицинского обслуживания и административная зона. На прилегающей территории появятся спортивный стадион, детские игровые площадки и место для проведения общешкольных мероприятий.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 2» — одна из старейших школ города Чехова, основанная в 1954 году и получившая статус гимназии в 1995 году. Завершить строительство и открыть новый корпус планируют к 1 сентября 2027 года.