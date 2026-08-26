В Чехове подготовили транспорт для перевозки школьников

В городском округе Чехов к новому учебному году разработали 28 маршрутов и подготовили 19 автобусов «ПАЗ» и «Газель», из них пять — новых. Ежедневно на них будут перевозить более тысячи школьников. Об этом сообщила генеральный директор компании «Автотранссервис-16» Марина Мицкевич. Информацию подтвердили в местном управлении образования.

Школы являются собственниками всех автобусов, но хранят их по договору подряда на базе упомянутой фирмы в деревне Манушкино. Предприятие занимается ремонтом и техобслуживанием транспорта, выделяет профессиональных водителей.

Как минимум два раза в год специалисты проводят техосмотры автобусов. Большинство из них уже подготовили к новому учебному году: застраховали, оснастили тахографами, спутниковой навигацией ГЛОНАСС, аптечками, огнетушителями. Снаружи у них нет дефектов на кузове и стеклах, они покрашены и помыты.

Внутри транспорта — чистота и порядок: все в нормативном санитарном состоянии. Сиденья обиты мягкой тканью и оборудованы ремнями безопасности. Системы кондиционирования и обогрева исправны: ездить в школы будет комфортно.

Для безопасности учащихся автобусы скоро оснастят камерами видеонаблюдения. В приоритете — населенные пункты, находящиеся более чем в двух километрах от учебных заведений. Среди них: город Чехов, село Дубна, поселок Нерастанное, село Троицкое, поселок Любучаны, село Стремилово, поселок Мещерское, деревня Манушкино и другие.