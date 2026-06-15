В городском округе Бронницы стартовал ремонт теплоэнергетического оборудования

В городском округе Бронницы начался ежегодный ремонт теплоэнергетического оборудования. С 15 июня в поселке Горка временно отключили горячее водоснабжение — это этап плановой подготовки к предстоящей зиме.

Начальник котельных №1 и №6 АО «Бронницкий тепловодоканал» Максим Кирсанов сообщил, что в ходе предупредительного ремонта специалисты проведут чистку пластинчатых теплообменников горячего водоснабжения, досыпку сульфоугля в натрий-катионитовых фильтрах для умягчения воды, а также регламентные работы на газовом оборудовании, ревизию и замену запорной арматуры.

Отключение затронуло котельную в поселке Горка, остальные объекты работают в штатном режиме. Всего в рамках подготовки к новому отопительному сезону ремонтные работы пройдут на семи котельных «Бронницкого ТВК». Максим Кирсанов подчеркнул, что к началу отопительного периода все объекты будут готовы к безаварийной работе.

Горячую воду в поселок Горка планируют вернуть 29 июня.