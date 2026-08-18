В городском округе Балашиха продолжается реконструкция улицы Струве

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал, что строители приступили к уширению парковочного кармана рядом со строящейся областной больницей. Там обустроят парковку на 50 машино-мест. Сейчас рабочие меняют грунт, устраивают песчаное основание и монтируют бортовой камень. Параллельно продолжается устройство траншеи под уличное освещение.

Участок реконструкции улицы Струве определен от пересечения с улицей Корнилаева до дома № 3. Строители расширят проезжую часть до четырех полос движения и построят новый участок дороги длиной 115 метров, который соединит улицы Струве и Рождественскую. Кроме парковки еще обустроят тротуары по обеим сторонам и четыре остановки общественного транспорта.

Завершить реконструкцию по госконтракту планируется в третьем квартале 2027 года, однако работы могут завершить уже к концу этого — началу следующего года.

В ведомстве добавили, что в ходе масштабных мероприятий по модернизации улично-дорожной сети Балашихи и для обеспечения подъезда к крупнейшей строящейся Балашихинской областной больнице в южной части города построят и реконструируют девять дорог (порядка 13 километров). Среди них — Носовихинское шоссе, улицы Шестая, Пролетарская, Бояринова и Керамическая. Также построят путепровод через железнодорожные пути в районе станции Черное и соединят улицу Главную с улицей Пригородной. В итоге мероприятий к 2028 году транспортная доступность улучшится для более чем 500 тысяч жителей.

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