В городском округе Балашиха отремонтировали региональные дороги

Специалисты Мосавтодора провели ремонт на одиннадцати региональных дорогах в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В микрорайоне Железнодорожный на улице Советской восстановили ограждения, а на улице Юбилейной дорожники отремонтировали линию освещения. Это обеспечит комфорт и безопасность для автомобилистов и пешеходов.

Ямы и дефекты покрытия устранили на четырех шоссе: Леоновском, Косинском, Новомилетском и Вишняковском. Также провели опиловку деревьев в микрорайоне Салтыковка и деревне Черное на Носовихинском шоссе, а также в микрорайоне Никольско-Архангельский на Вишняковском шоссе. В микрорайоне Кучино на проспекте Жуковского была скошена трава.

Кроме того, были приведены в порядок дорожные знаки на Новомилетском шоссе и в микрорайоне Купавна на улице Шоссейной. На улице Карбышева отремонтировали светофор, а в микрорайоне Салтыковка на Разинском шоссе восстановили освещение.

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