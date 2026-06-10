В городе Жуковском представили новую операционную систему

В подмосковном Жуковском команда разработчиков во главе с Никитой Кочарженко совершила прорыв в области IT. Они создали операционную систему Uncom OS, которая уже активно используется в крупнейших учреждениях по всей России.

История разработки началась в феврале 2022 года. Команда создала народный продукт, который быстро завоевал популярность. Сейчас Uncom OS — единственная российская операционная система, предустановленная на серийно выпускаемые отечественные ноутбуки, доступные в розничной сети. Первым таким компьютером стал ноутбук OSiO.

«Пользоваться настолько легко и удобно, что после нее возвращаться на Windows не очень хочется. Она сделана так, как мы бы хотели, чтобы система работала для самих себя», — подчеркнул Никита.

Широкое применение системы подтверждают успехи ее внедрения. Медицинские учреждения Подмосковья, Санкт-Петербурга и Читы, производственные предприятия (включая завод в Подольске), образовательные учреждения, включая МГУ, школы и колледжи по всей России активно используют разработку.

Технологическое преимущество Uncom OS — в ее универсальности. Система эффективно справляется как с бытовыми задачами, так и со сложными производственными процессами. При этом она демонстрирует высокую производительность даже на устаревшем оборудовании.

Инновационные решения позволили создать продукт с полным набором офисных приложений, совместимых с аналогами Word, Excel, PowerPoint, а также с возможностью работы с Windows-играми. Система оптимизирует использование ресурсов компьютера, что делает ее привлекательной для широкого круга пользователей.

Научный потенциал Жуковского сыграл важную роль в создании продукта. Команда разработчиков, воспитанная в традициях технического творчества, создала систему, способную конкурировать с мировыми аналогами. Перспективы развития проекта выглядят многообещающе. Система продолжает совершенствоваться, а география ее применения постоянно расширяется.