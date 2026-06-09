В городе завершается строительство поликлиники на тысячу посещений в смену

В городе продолжается строительство современной поликлиники, которая сможет принимать до тысячи пациентов за смену. Готовность объекта превысила 90%, и подрядчик планирует завершить работы в сентябре. Внутри здания завершается чистовая отделка, идет установка и расстановка мебели. Параллельно специалисты занимаются монтажом медицинского оборудования и проводят пусконаладочные работы инженерных систем. Территория вокруг поликлиники благоустраивается.

На базе новой поликлиники будут работать дневные стационары, отделение неотложной помощи и центр амбулаторной онкологической помощи. Пациенты смогут воспользоваться широкой диагностической базой, включая КТ, МРТ, рентген-аппараты, флюорограф, маммограф, УЗИ, а также оборудование для эндоскопических исследований и функциональной диагностики.

Из действующих подразделений Королевской больницы в новую поликлинику переведут 197 врачей и 313 средних медработников. Среди них — терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, кардиологи, неврологи, офтальмологи, хирурги, травматологи и специалисты других направлений.