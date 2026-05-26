В городе Власиха проводят модернизацию системы теплоснабжения

В городском округе Власиха регулярно проходят выездные совещания на объектах модернизации теплоснабжения. Там реконструируют изношенную инфраструктуру. Модернизированные и новые центральные тепловые пункты и котельные должны быть включены в городскую систему теплоснабжения до начала следующего отопительного сезона.

Заместитель генерального директора подрядной организации «Тариус Энерго» Илья Соловов сообщил, что с ЦТП «Центральный» уже вывезли около 50 кубометров строительного мусора. В ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы. По проекту планируется отремонтировать кровлю и фасад здания, а также заменить устаревшее оборудование на новое, современное и энергоэффективное.

Эти изменения улучшат качество теплоснабжения в микрорайоне Цветной Бульвар и на объектах Министерства обороны, отметил руководитель ресурсоснабжающей организации «Благоустройство и развитие» Денис Михайлов. На ЦТП установят погодозависимую автоматику, которая будет подавать теплоноситель по нужным параметрам, обеспечивая комфортную температуру в квартирах и помещениях.