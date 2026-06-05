В городе Власиха появится новая блочно-модульная котельная

В городе Власиха на Южной улице до конца следующей недели будет установлена металлическая конструкция высотой более 30 метров. Она станет основой для дымовой трубы новой блочно-модульной котельной, которая строится рядом с центральным тепловым пунктом «Березка». Согласно нормативам, труба должна быть выше окружающих жилых домов.

Первый заместитель главы городского округа Константин Савченко провел выездное совещание на стройплощадке. Представитель подрядной организации сообщил, что все необходимые материалы и оборудование уже завезены, и рабочие активно монтируют конструкцию. Из-за сжатых сроков строительства работы ведутся в ускоренном режиме. При этом строители соблюдают закон о тишине Московской области, поскольку стройплощадка находится между жилыми домами.

Савченко подчеркнул, что новый объект теплоэнергетики обеспечит микрорайон «Березка» автономным отоплением и горячим водоснабжением.

В этом году во Власихе реализуется масштабная государственная программа по модернизации теплоэнергетики. В ее рамках пять центральных тепловых пунктов в разных микрорайонах будут реконструированы и введены в эксплуатацию до начала нового отопительного сезона.