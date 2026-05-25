В городе Шатура активно строят жилье для переселенцев из аварийного фонда

В городе Шатура полным ходом идет строительство домов для людей, переезжающих из аварийных зданий. На стройплощадке возводят два современных корпуса, где будет более 600 квартир: однокомнатных, двухкомнатных, трехкомнатных и четырехкомнатных.

О прогрессе работ рассказал руководитель проекта Андрей Пикишкин. Первый корпус готов уже на 70 процентов. Строители завершили монолитные и кладочные работы, сделали кровлю и облицевали фасад. Сейчас в здании заканчивают черновую отделку и начинают чистовые работы. Специалисты активно монтируют инженерные системы: прокладывают электричество, водопровод и канализацию.

Второй корпус сегодня готов на 60 процентов. Здесь также завершили монолитные и каменные работы. Строители монтируют кровлю и занимаются отделкой фасада. Внутри помещений прокладывают инженерные коммуникации.

Строительство идет в соответствии с графиком, без отставаний. Реализация проекта находится под контролем профильных служб. Сдача домов планируется в конце этого года.