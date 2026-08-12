В Рошале прошло обучение информаторов перед выборами

В Спортивно-культурном центре города Рошаль 11 августа Территориальная избирательная комиссия провела обучение первой группы информаторов. Занятия организовали в рамках подготовки к предстоящим выборам депутатов Государственной и Московской областной думы.

Все информаторы являются действующими членами участковых избирательных комиссий. Вскоре они начнут поквартирный обход жителей на своих избирательных участках.

Информаторы расскажут о датах и способах голосования. Избирателям объяснят, как подать заявление на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) и воспользоваться механизмом «Мобильный избиратель». Также жители смогут узнать, как заранее оформить заявку для голосования на дому, если нет возможности прийти на участок лично.

В Шатурском округе полностью сформирован корпус обходчиков. Как рассказала председатель Территориальной избирательной комиссии города Шатура Варвара Федорова, к работе готовы 151 специалист, а также создан необходимый кадровый резерв.

Заблаговременное информирование поможет каждому жителю округа выбрать удобный способ участия в голосовании и реализовать свое избирательное право.