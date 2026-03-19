В городе Рошаль подключили к газу новый жилой дом

В городском округе Рошаль успешно подключили к газоснабжению еще один жилой дом. Событие состоялось в рамках президентского проекта социальной газификации.

Перед тем как запустить газ, специалисты тщательно подготовились. Они осмотрели оборудование, проверили тягу и протестировали систему на герметичность. Газовики настроили котел и отрегулировали работу горелок. После всех технических мероприятий хозяевам провели инструктаж по безопасному использованию газа.

Заместитель директора филиала «Восток» АО «Мособлгаз» Владимир Савич отметил, что жители Рошаля активно участвуют в программе: уже подано 166 заявок на догазификацию, и 145 семей уже пользуются газом.

Программа социальной газификации теперь стала бессрочной. Чтобы подвести газ к границам участка бесплатно, нужно соблюсти три условия: дом и земля должны быть в собственности, населенный пункт должен быть газифицирован, а газ должен использоваться только для личных нужд.

Подать заявку на участие в программе можно через портал Госуслуг, региональный портал РПГУ или на официальном сайте «Мособлгаза».