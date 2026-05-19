В Красноармейске приступили к замене труб теплоснабжения

В городском округе Пушкинский в городе Красноармейске на улице Гагарина подрядчики ресурсоснабжающей организации «ТВС» приступили к замене старых труб теплоснабжения и горячей воды.

Мастер участка подрядной компании «WSG» Сергей сообщил, что планируется обновить 600 метров коммуникаций. Старые сети пришли в негодность, их заменят на 50 стальных двенадцатиметровых труб. Каждая труба будет покрыта слоем теплоизоляции из пенополиуретана. Трубы также будут оснащены датчиками, которые в случае прорыва отправят сигнал на пульт управления, что значительно упростит и ускорит устранение аварий.

Замену труб теплоснабжения планируют завершить в течение двух недель. График работ по горячему водоснабжению сейчас согласуют с представителями «ТВС». Вероятно, их начнут во время летнего отключения горячей воды.