В городе Хотьково завершают модернизацию теплотрассы

В городе Хотьково Сергиево-Посадского городского округа подходит к концу обновление участка теплотрассы на улице Михеенко. Здесь завершили замену старых труб, прослуживших более полувека, на новые коммуникации.

Участок теплотрассы, построенный в 1970 году, обновили с опережением графика. Вместо устаревших коммуникаций проложили свыше 1,4 километра новых труб в пенополиуретановой изоляции с системой дистанционного контроля.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работы завершили досрочно. Тепло успели подать в близлежащую больницу (МОПБ №5) до наступления холодов. Изначально планировалось закончить модернизацию только в январе 2026 года, но объект запустили уже в октябре 2025 года.

Сейчас на объекте идет финальная стадия работ: рабочие перекрывают каналы и делают гидроизоляцию. На месте трудятся 11 человек и 5 единиц техники. По словам начальника участка от подрядчика — компании ООО «Геомар» Сергея Зарубина, все работы завершат через три недели. Стоимость проекта составила 132 миллиона рублей.

Модернизация проводится в рамках государственной программы, инициированной губернатором региона Андреем Воробьевым, и финансируется из областного и местного бюджета.