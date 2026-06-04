В городе Голицыно продолжается строительство новой поликлиники

В Одинцовском городском округе в городе Голицыно продолжается возведение пятиэтажной поликлиники. Общая площадь здания составляет более пяти тысяч квадратных метров. Генеральный подрядчик успешно завершил все монолитные работы.

По словам руководителя проекта строительной компании Александра Шабата, на данный момент специалисты занимаются устройством кровли и укладкой утеплителя на плоской крыше.

Работы ведутся согласно графику. На всех этажах устанавливают оконные конструкции. Внутри здания прокладывают инженерные сети: собирают короба систем вентиляции и кондиционирования, монтируют водоснабжение, канализацию и систему отопления. Также в здании заливают стяжку полов. В подвале полы покрыты слоем керамзита и уже полностью залиты, выполнена гидроизоляция стен подвала снаружи.

Сегодня на объекте трудятся 45 рабочих, 11 инженерно-технических работников и два машиниста. Задействовано две единицы техники.

Медицинское учреждение рассчитано на прием взрослых и детей — всего 300 посещений в смену. Завершить строительство планируется в первой половине 2028 года.