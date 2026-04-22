Детский сад №4 в Чехове капитально отремонтировали

22 апреля в городе Чехов состоялось открытие детского сада № 4 после завершения капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства строительного комплекса.

В ходе ремонтных работ были выполнены фасадные и кровельные мероприятия, обновлена входная группа. Также произведена замена всех инженерных систем, сантехники, окон и дверей. Внутри здания проведены отделочные работы. Садик получил новую мебель и учебное оборудование, заменено оборудование пищеблока.

Ремонтные работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Программа соответствует задачам национального проекта «Семья».

Детский сад № 4 является одним из старейших в городе. В обновленное здание вернулись более 100 дошкольников. Сейчас в садике функционируют 6 разновозрастных групп, включая ясельную.