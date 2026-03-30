В городе Белоозерский построят дом для переселенцев из аварийного жилья

В городе Белоозерский городского округа Воскресенск будет построен новый дом для переселенцев из аварийных домов. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области. Возведение дома осуществляется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Площадка для строительства расположена рядом со 2-м микрорайоном и улицей Российской. Строительные работы начнутся в конце апреля. Сначала будет построена подъездная дорога к участку, затем — строительный городок, после этого начнется расчистка территории.

Новостройка будет представлять собой трехсекционное здание высотой в шесть этажей. В доме будет 140 квартир различной площади: однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные и одна четырехкомнатная.

Завершить строительство планируют к концу 2027 года. Новое жилье получат переселенцы из аварийных домов, которые находятся в разных населенных пунктах округа, включая город Воскресенск, поселки Цюрупы и Хорлово, деревни Золотово, Городище и Щербово, а также села Барановское, Фаустово и Невское.