В Горках Ленинских запустили обновленный водозаборный узел

В поселке Горки Ленинские после завершения реконструкции начал работу водозаборный узел №8. Это событие обеспечило более десяти тысяч местных жителей доступом к чистой воде, соответствующей строгим санитарным нормам.

Мощность водозаборного узла составляет более двух тысяч кубометров воды в сутки. Управляющий по водоснабжению МУП «ПТО ГХ» Геннадий Вялых описал процесс очистки воды, который включает фильтрацию, аэрацию, обезжелезивание и обратный осмос. Эти этапы позволяют удалить из воды все вредные примеси, включая соли жесткости и соединения металлов.

После прохождения через станцию второго подъема вода подвергается обеззараживанию с помощью ультрафиолетовых ламп, что делает ее безопасной для питья без дополнительного кипячения.

Работы по реконструкции проводились под контролем Министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья в рамках региональной государственной программы. Были капитально отремонтированы две действующие артезианские скважины, пробурены новые, обновлены инженерные сети и построены здания технологического назначения.