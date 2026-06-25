В «Горках Ленинских» пройдет фестиваль «Ополчение»

На территории Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» 5 июля состоится военно-исторический фестиваль «Ополчение». Его организует Российское военно-историческое общество, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен Дню памяти народного ополчения Московской области. В мероприятии примут участие сто представителей клубов исторической реконструкции России и профессиональные каскадеры.

Гостей фестиваля ждет выставка военной техники времен Великой Отечественной войны и современности, театрализованные сражения и мастер-классы. Кульминацией станет спектакль-реконструкция сражения народного ополчения с вражескими захватчиками.

«Историческая значимость фестиваля заключается в популяризации важных страниц российской истории. Центральной темой станут события 1941 года и подвиг народного ополчения, которое объединило людей, не подлежащих призыву, в стремлении любой ценой удерживать линию фронта», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Программа фестиваля создана для семейного посещения и адресована широкой аудитории. Посетители смогут принять участие в мастер-классах по патриотической тематике, строевой подготовке и узнать о приемах боя.

Фестиваль пройдет на одном из самых просторных полей музея-заповедника «Горки Ленинские». На площади 3,5 гектара разместятся различные площадки: концертная, выставочная, творческая, техническая и реконструкторская.

Посещение фестиваля будет доступно для всех желающих, вход свободный.