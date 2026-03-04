В «Горках Ленинских» отметят Международный женский день

С 7 по 9 марта в музее-заповеднике «Горки Ленинские» пройдет праздничная программа, посвященная Международному женскому дню. Министерство культуры и туризма Московской области анонсировало экскурсии, интерактивные и музыкальные мероприятия для гостей всех возрастов.

Для детей организована интерактивная программа «Секреты усадебного бала», где юные участники узнают о бальном этикете, танцах и нарядах. Они также смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению бумажных кукол.

Еще одна новая программа «Душистое и литературное» позволит гостям познакомиться с традицией написания писем и открыток. В ходе экскурсии посетители ознакомятся с классическими образцами эпистолярного жанра и перепиской жителей Горок.

Директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд отметил: «В этом году к Международному женскому дню музей-заповедник «Горки Ленинские» представит сразу четыре новых экскурсий и программы».

Кроме того, гостей ждет концерт «Музыкальный карнавал» с участием Ансамбля баянистов «Русский тембр» и солисток Елизаветы Антоновой и Людмилы Боталовой. Прозвучат сочинения разных стилей и жанров.

Также в программе — интерактивный рассказ о роли женщины в крестьянской семье «Дочь, мама, бабушка» в Музее крестьянского быта.

Подробности о мероприятиях музея-заповедника «Горки Ленинские» доступны на официальном сайте: [https://mgorki.ru/?ysclid=mmalml88sq846857891](https://mgorki.ru/?ysclid=mmalml88sq846857891).