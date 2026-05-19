В «Горках Ленинских» откроется выставка о русском космизме и космосе

20 мая в Государственном историческом музее-заповеднике «Горки Ленинские» стартует выставка «Русский космизм и советский космос». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят личные вещи Сергея Королева, Юрия Гагарина и Алексея Леонова. Также будут представлены редкие издания трудов русских философов-космистов, подробные чертежи, документы и фотографии. Они раскрывают масштаб мечтаний о покорении космоса.

Среди экспонатов — живописные полотна объединения «Арамавелла» и картины Алексея Леонова.

«Мы постарались провести незримую, но столь значимую параллель: с одной стороны — мощный импульс русского космизма, пронизанный идеями Николая Федорова о всеобщем благе и воскрешении, и гением Константина Циолковского, чьи формулы и расчеты стали первыми шагами к выходу в космос», — отметила куратор выставки, старший научный сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» Алиса Бочарова.

Цель проекта — популяризация истории освоения космоса и раскрытие предпосылок идеи покорения Вселенной с опорой на философию русского космизма.