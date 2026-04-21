В Голицыно возводят новую пятиэтажную поликлинику

В городе Голицыно полным ходом идет строительство пятиэтажной поликлиники площадью свыше 5000 квадратных метров. Генеральный подрядчик успешно завершил работы по возведению стен и колонн на первом, втором и третьем этажах.

По словам руководителя проекта строительной компании Александра Шабата, в настоящее время идут работы по устройству стен и колонн четвертого этажа, а также бетонирование плиты перекрытия.

На пятом этаже арматурщики занимаются созданием стальных каркасов для колонн и стен. Для этого на территории объекта функционирует собственный арматурный цех. Рабочие заполняют проемы цокольного и первого этажей кирпичной кладкой, а внутри здания начинается сборка и прокладка инженерных сетей.

Сейчас на объекте задействовано 55 рабочих, десять инженерно-технических работников и трое машинистов. Работают два башенных крана и другая техника.

С конца мая строители планируют начать монтаж окон и витражей. Медицинское учреждение будет принимать взрослых и детей — по 300 посещений в смену. Завершить строительство планируется в первой половине 2028 года.