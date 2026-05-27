Поликлинику в Голицыне достроят к 2028 году

В городе Голицыно Одинцовского городского округа продолжается возведение поликлиники. На текущий момент на объекте завершены монолитные работы. Строители занимаются возведением внутренних стен и монтажом инженерных систем, как информирует пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Строительство ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Это соответствует задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новая поликлиника будет включать взрослое отделение на 200 посещений в смену и детское на 100 посещений. В здании разместятся различные медицинские блоки и кабинеты, включая неотложную помощь, медицинскую профилактику, терапию, педиатрию, лучевую диагностику, функциональную диагностику, вакцинопрофилактику, флюорографию и рентгенодиагностику. Также будет работать стоматология. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием.

Завершить строительство планируется в 2028 году.