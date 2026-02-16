В Голицыно продолжается строительство пятиэтажной поликлиники

В городе Голицыно на бульваре Генерала Ремезова, дом 10, идет активное строительство поликлиники. Пятиэтажное здание будет иметь общую площадь более 5000 квадратных метров.

Генеральный подрядчик уже завершил бетонирование фундаментной плиты. По словам руководителя проекта Александра Шабата, сейчас ведутся работы по гидроизоляции стен и бетонированию плиты перекрытия цокольного этажа. Арматурщики занимаются вязкой каркасов колонн и стен первого этажа. На объекте уже установлены и работают башенные краны.

На данный момент на стройке задействовано 40 рабочих, шесть инженерно-технических работников и трое машинистов. В процессе участвуют четыре единицы техники.

Медицинское учреждение будет рассчитано на прием взрослых и детей — 300 посещений в смену. Завершить строительство планируется в 2028 году.