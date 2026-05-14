В Голицыне продолжается строительство пятиэтажной поликлиники

В городе Голицыно Одинцовского городского округа идет активное строительство поликлиники, общая площадь которой превысит 5000 квадратных метров. На данный момент генеральный подрядчик полностью выполнил устройство стен и колонн первых четырех этажей.

По словам руководителя проекта строительной компании Александра Шабата, на пятом этаже ведутся работы по устройству стен и колонн, а также бетонирование плиты перекрытия. Одновременно с этим строители заполняют проемы цокольного и первого этажей кирпичной кладкой, возводя стены и перегородки.

Внутри здания идет прокладка инженерных сетей: рабочие собирают короба систем вентиляции и кондиционирования, тянут водоснабжение и канализацию. Сегодня на объекте трудятся 58 рабочих, 11 человек из состава инженерно-технических работников и пятеро машинистов. Задействовано пять единиц техники.

С третьей декады мая строители планируют приступить к монтажу окон и витражей. Медицинское учреждение рассчитано на прием взрослых и детей — всего по 300 посещений в смену. Завершить строительство планируется в первой половине 2028 года.