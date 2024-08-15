Юноша из Китая принял христианство и обвенчался с возлюбленной в Дмитрове

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского г.о.

В минувшие выходные Введенский храм в Дмитрове стал свидетелем трогательной церемонии: китайский юноша Лю, принявший христианство, обвенчался со своей возлюбленной Валерией, жительницей Дмитровского округа. Обряд крещения и венчания провел иеромонах Симеон (Родионов), настоятель Введенского храма.

История их любви началась в Санкт-Петербурге, где молодые люди познакомились и дружба вскоре переросла в глубокие чувства. Лю принял важное решение — принять православие и связать свою судьбу с Валерией через таинство венчания.

Поскольку Лю пока не владеет русским языком, в процессе обрядов ему помогали переводчики, что сделало церемонию более понятной и значимой для всех участников.

На это важное событие из Китая приехали сестра жениха и ее подруга. После крещения он получил славянское имя — Константин. Отец Симеон благословил молодую пару на совместную жизнь.

Сейчас Лю и Валерия планируют переезд в Китай, но они обещали, что обязательно будут посещать Введенский храм во время своих визитов в Дмитровский округ. Это событие стало символом любви, единства и преодоления культурных барьеров.

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