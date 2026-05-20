Набережную Среднего озера обновят во Власихе

Среднее озеро в городском округе Власиха готовится к масштабному преображению. Эта территория, популярная среди местных жителей, будет благоустроена по инициативе горожан.

В настоящее время на озере кипит работа: устанавливают настилы и сваи для будущих сооружений, включая декоративную мельницу, лодочную станцию и смотровые площадки. Параллельно подготавливают территорию для современных спортивных объектов и детских игровых комплексов.

Глава городского округа Герман Потапчук осмотрел ход работ и подчеркнул, что при благоустройстве особое внимание уделяют сохранению природы озера. «Главная задача — сделать все бережно, не нарушая экосистему», — отметил он.

Потапчук также обсудил с руководителями проектных и подрядных компаний технические вопросы долговечности и функциональности всех элементов. Рассматривается возможность соединить пространства Верхнего и Среднего озер, что создаст единую рекреационную зону для жителей разных районов города.

Сейчас на стройплощадке работают 20 специалистов, но в ближайшее время их число увеличат до 30 человек, чтобы ускорить темпы. Все работы планируют завершить до конца августа. Уже в сентябре жители смогут насладиться обновленным Средним озером.